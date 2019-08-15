Лос-Анджелес, США, , 10:49 — REGNUM

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Далласом» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Гэлакси» оба гола забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, оформив дубль. На 68-й минуте он открыл счёт, а на 82-й минуте реализовал пенальти.

Отметим, что для «Гэлакси» эта победа стала первой за четыре последних матча. Ранее команда потерпела три поражения подряд. Сейчас команда занимает пятое место в MLS, имея в активе 40 очков.

На счету Ибрагимовича 18 голов в 20 матчах. В гонке бомбардиров он уступает только Карлосу Веле («Лос-Анджелес»), у которого 23 гола, и Хосефу Мартинесу («Атланта Юнайтед»), забившему 20 мячей.