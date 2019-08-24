Краснодар, , 14:37 — REGNUM

Защитник молодежного состава футбольного московского клуба «Локомотив» Евгений Морозов получил серьезную травму в матче своей команды со своими сверстниками из команды «Краснодар», в рамках седьмого тура молодёжного первенства России, сообщает 24 августа пресс-служба московской команды.

Футболист получил травму в конце первого тайма игры после столкновения с нападающим «Краснодара» Русланом Апековым. В результате произошедшего Руслан Апеков получил красную карточку и был удален с поля, а Евгений Морозов смог покинуть поле только на носилках.

Позднее стало известно, что у игрока диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее молодежный состав футбольного клуба «Локомотив» одержал верх над своими сверстниками из команды «Краснодар» в выездном матче седьмого тура молодежного первенства России со счетом 2:1.