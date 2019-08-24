Краснодар, , 13:23 — REGNUM

Футбольный московский клуб «Локомотив» переиграл команду «Краснодар» в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле «Академии ФК Краснодар» в Краснодаре и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет во встрече открыл нападающий «Краснодара» Руслан Апеков на 5-й минуте матча, который затем, на 45-й минуте, был удален с поля.

Несмотря на численное превосходство, отыграться гостям удалось только на 78-й минуте игры усилиями защитника Михаила Иванькова, а затем его коллега по клубу Вадим Карев на 87-й минуте вывел свой клуб вперед и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам матча «Локомотив» с 16 очками в активе является лидером молодежного первенства России по футболу. «Краснодар» с 10 очками занимает седьмую строчку.