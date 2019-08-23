Москва, , 15:39 — REGNUM

Московское «Динамо» хочет арендовать нападающего английского «Уотфорда» Стефано Окака Чуку. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации издания, «Динамо» проявляет большой интерес к 30-летнему форварду. Возможен вариант, при котором футболист перейдёт в «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.

В январе 2019 года Окака Чука перешёл в аренду в «Удинезе». Он сыграл в 16 матчах чемпионата Италии и забил шесть голов.

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