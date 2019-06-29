Москва, , 11:59 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в приобретении бразильского защитника команды «Рома» Жерсона Сантоса, сообщает 29 июня Sky Sport Italia.

По данным источника, трансфер 22-летнего футболиста в генуэзский клуб «Дженоа» сорвался из-за нежелания бразильца играть за команду из Генуи. В свою очередь, данной ситуацией решили воспользоваться в московском «Динамо» и немедленно предложили за игрока «Роме» 13 млн евро.

Отметим, Жерсон Сантос пришел в «Рому» в 2016 году из клуба «Флуминенсе» за 16,6 млн евро, однако так и не смог стать игроком стартового состава. Прошлый сезон бразилец играл на правах аренды за «Фиорентину», в составе которой провел 40 матчей и отличился в них 3 голами и 4 голевыми передачами.