Вашингтон, , 15:29 — REGNUM

Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что в крови Кузнецова найден кокаин. Запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята во время чемпионата мира по хоккею — 2019.

Таким образом, Кузнецов дисквалифицирован до 12 июня 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в интернеn попало видео с участием Кузнецова. На нём хоккеист находится в гостиничном номере, а перед ним на столе белый порошок. После появления видео Кузнецов заявил, что никогда не употреблял наркотики.

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Напомним, Кузнецов является хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз». В составе американского клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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