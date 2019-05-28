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Хоккеист Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики

Спорт

Хоккеист российской сборной прокомментировал скандальное виде

Москва, 28 мая 2019, 02:51 — REGNUM  Скандальное видео в интернете с участием Евгения Кузнецова — это попытка недоброжелателей «словить хайп» на поражении российской сборной, заявил российский хоккеист в интервью «Спорт-Экспресс».

Комментируя видео в соцсетях, на котором Кузнецов находится в гостиничном номере, а перед ним на столе белый порошок, хоккеист заявил:

«Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим».

Он подчеркнул, что в любой момент готов пройти медицинское освидетельствование на наркотики. Что касается видео, то, во-первых, на нём он находится не в своём номере, а в номере знакомых. Причём когда хоккеист зашёл и увидел, что там происходит, он «позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее».

Во-вторых, этой видеозаписи уже год.

«Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной, — добавил Кузнецов. — Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео».

Отметим, что на видео, после которого Кузнецова в соцсетях стали обвинять в употреблении наркотиков, он разговаривает по телефону. К настоящему моменту скандальная запись из соцсети Twitter удалена.

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