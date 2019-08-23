Рим, , 13:39 — REGNUM

Нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич может стать игроком «Ромы». Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, «Рома» намерена арендовать 31-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Планируется, что Калинич будет дублёром основного нападающего команды Эдина Джеко. Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека согласовал переход хорватского игрока.

Ранее Калинич играл за «Фиорентину» и «Милан». В прошлом сезоне он провёл 17 матчей за «Атлетико», в которых забил два гола.

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