Неаполь, Италия, , 13:12 — REGNUM

Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвин Лосано перешёл в итальянский «Наполи». Об этом 23 августа сообщается на сайте итальянского клуба.

Отмечается, что «Наполи» подписал контракт с Лосано до лета 2024 года. Его трансфер стал рекордным в истории клуба — «Наполи» заплатил за форварда €40 млн.

Напомним, летом 2017 года Лосано перешёл в голландский клуб ПСВ из мексиканской «Пачуки» за €8 млн. В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл 30 матчей чемпионата Голландии, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Кроме того, на его счету 35 матчей за сборную Мексики, в которых он забил девять голов.

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