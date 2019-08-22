Вашингтон, , 09:51 — REGNUM

«Ди Си Юнайтед» проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе «Ди Си Юнайтед» гол забил нападающий Ола Камара. У «Нью-Йорка» отличились Алехандро Ромеро и Даниэль Ройер, реализовавший пенальти.

По ходу матча главный арбитр показал две красные карточки. На 24-й минуте прямое удаление получил нападающий Уэйн Руни, который ударил соперника локтем по лицу.

https://twitter.com/goal/status/1164337603740491776

В конце первого тайма за две желтые карточки был удалён форвард «Нью-Йорка» Амро Тарек.

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