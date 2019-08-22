Вашингтон, 22 августа 2019, 09:51 — REGNUM
«Ди Си Юнайтед» проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 1:2.
В составе «Ди Си Юнайтед» гол забил нападающий Ола Камара. У «Нью-Йорка» отличились Алехандро Ромеро и Даниэль Ройер, реализовавший пенальти.
По ходу матча главный арбитр показал две красные карточки. На 24-й минуте прямое удаление получил нападающий Уэйн Руни, который ударил соперника локтем по лицу.
https://twitter.com/goal/status/1164337603740491776
В конце первого тайма за две желтые карточки был удалён форвард «Нью-Йорка» Амро Тарек.
Читайте также: «Ди Си Юнайтед» ушел от поражения с голевой передачи Руни в матче MLS