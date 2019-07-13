Вашингтон, , 10:05 — REGNUM

Футбольный клуб Главной североамериканской футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» смог уйти от поражения в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Нью Ингленд Революшн».

«Ди Си Юнайтед» (сс) Dr Lecter

Игра состоялась на поле стадиона «Ауди Филд» в Вашингтоне и закончилась с ничейным счетом 2:2.

«Нью Инглэнд» вели в матче к 32-й минуте со счетом 2:0, после голов форварда Тила Банбери (4-я минута) и хавбека Карлеса Хиля (32-я).

Под занавес первого тайма хозяевам удалось отыграть один мяч усилиями полузащитника Леонардо Хара (43-я), а на 86-й минуте форвард «Ди Си Юнайтед» Квинси Амарикве с подачи британского капитана и нападающего команды Уйэна Руни сравнял счет в матче.

Отметим, команда «Ди Си Юнайтед» находится на втором месте в турнирной таблице MLS. Нападающий Уэйн Руни играет за неё с 2014 года и является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне, отметившись 10 мячами и 6 голевыми передачами в 21 матче регулярного чемпионата MLS