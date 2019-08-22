Уинстон-Сейлем, США, 22 августа 2019, 08:28 — REGNUM
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Сэмом Куэрри в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10).
Рублёв шесть раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, две ошибки на подаче и два брейка.
В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.
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