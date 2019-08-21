Уинстон-Сейлем, США, 21 августа 2019, 07:20 — REGNUM
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Италии Томасом Фаббьяно в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Рублёв шесть раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, две ошибки на подаче и один брейк.
Во втором круге турнира Рублёв сыграет с испанским теннисистом Альбертом Рамосом-Виньоласом.
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