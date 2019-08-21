История вопроса

Теннис (лаун –теннис) – вид спорта, в котором игрок или команда из двух игроков ставят целью с помощью ракеток так направить мяч на поле противника, чтобы он (они) не смог его отразить.

В русском языке принят термин «большой теннис» в отличие от настольного тенниса, который в большинстве стран называется пинг-понг.

Считается, что теннис в современном виде сложился к XVI веку на основе игр, которые были популярны ещё с XI века. Правила современного тенниса сложились к концу XIX века. В 1900 году в США прошёл первый турнир по теннису, в котором приняли участие американскаяи британская команды. Турнир стал регулярным, и позже получил название «кубок Дэвиса» в честь одного из основателей. Это самый престижный теннисный чемпионат в мире.

Теннис был представлен на Олимпийских играх в Афинах в 1896 году, и оставался олимпийским видом спорта до 1924 года. С 1988 года он снова в программе Олимпийских игр. В Международную федерацию тенниса (ITF) входит 205 национальных федераций. Крупнейший теннисный турнир, проводимый в России – кубок Кремля.

С давних времён теннис считается спортом для богачей и аристократов. Ещё в XVI веке в теннис играли английские, французские и испанские короли.

