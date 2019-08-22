Краснодар, 22 августа 2019, 07:16 — REGNUM
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в первом раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:4.
Счёт в матче открыл нападающий «Олимпиакоса» Мигель Герреро на 30-й минуте.
Во втором тайме дубль оформил вышедший на замену форвард Лазар Ранджелович, забивший на 78-й и 86-й минутах. А на 89-й минуте полузащитник Даниэл Каштелу довёл счёт до разгромного.
Ответный матч команды сыграют в Краснодаре 27 августа.
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