Краснодар, , 07:16 — REGNUM

«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в первом раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:4.

Счёт в матче открыл нападающий «Олимпиакоса» Мигель Герреро на 30-й минуте.

Во втором тайме дубль оформил вышедший на замену форвард Лазар Ранджелович, забивший на 78-й и 86-й минутах. А на 89-й минуте полузащитник Даниэл Каштелу довёл счёт до разгромного.

Ответный матч команды сыграют в Краснодаре 27 августа.

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