Краснодар, , 07:58 — REGNUM

Футболисты «Краснодара» Александр Мартынович и Ари не примут участия в первом матче с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Матвеев, сообщается на сайте клуба.

«Ари и Мартынович не прилетели с нами в Грецию», — сказал Матвеев на пресс-конференции.

Он добавил, что «Олимпиакос» является сильной и интересной командой, а тот факт, что греческий клуб не пропустил ни одного гола, говорит о сильной игре в обороне.

Напомним, «Краснодар» сыграет «Олимпиакосом» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 21 августа в Греции.

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