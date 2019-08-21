Ставрополь, , 19:24 — REGNUM

На Северном Кавказе необходимо создать условия для развития хоккея. Об этом заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов на встрече с участниками форума «Машук-2019», который в эти дни проходит в городе Пятигорске.

«Северный Кавказ — это хоккейный регион по большому счету. Обещаю, что в ближайшее время мы сумеем создать условия для развития хоккея на Северном Кавказе. Это мужская игра, для которой нужен характер и сила», — цитирует Фетисова ТАСС.

По мнению бывшего хоккеиста, это вид спорта вызовет интерес у жителей СКФО и непременно приживется в округе.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное заявление Вячеслав Фетисов сделал 3 июня на полях проходившего в Нальчике Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию регионов. Двукратный олимпийский чемпион тогда сказал, что молодёжи СКФО хватит «бороться с утра до вечера», пора «играть в футбол и хоккей».

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