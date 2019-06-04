Бросай борьбу, иди в хоккей! Фетисов выступил с призывом к молодежи Кавказа

Нальчик, , 12:09 — REGNUM Молодое поколение жителей Северного Кавказа не должно выбирать из всех видов спорта только борьбу. Есть и другие интересные и полезные занятия, в частности футбол и хоккей, которые также надо развивать в субъектах округа. Об этом 3 июня заявил в Нальчике на полях первого Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию регионов депутат Госдумы двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Хватит вам бороться с утра до вечера, я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе. Я считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально», — цитирует Фетисова ТАСС.

Он также отметил, что у молодых парней в этих краях есть характер, они хорошо подготовлены физически. Им надо «коллективное мышление развивать, а хоккей этому быстро учит», подчеркнул олимпийский чемпион.

Напомним, ранее о развитии хоккея озаботились власти ряда республик. Создана своя детская хоккейная команда имени Вячеслава Фетисова в Ингушетии. Успешно развивается команда «Аланские барсы» из Северной Осетии. В Чечне возводят спортивный комплекс с ледовой ареной для развития зимних видов спорта. В Дагестане пока новая спортивная ледовая площадка только в планах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в январе 2018 года была открыта хоккейная академия Вячеслава Фетисова. Прославленный хоккеист, участвуя в торжественной церемонии открытия, отметил, что с появлением хоккейного центра появилась и надежда, что Северный Кавказ станет кузницей кадров для любимого многими жителями России вида спорта.