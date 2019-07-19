Махачкала, , 11:47 — REGNUM

Власти Дагестана прорабатывают вопрос строительства в городе Махачкале ледовой арены. Возведение спортивного объекта должно стать первым серьёзным шагом для развития в республике хоккея. Однако необходимость этого зимнего вида спорта для Дагестана, равно как и реализуемость проекта, вызывает вопросы.

Пришло время для хоккея?

Дагестан прочно закрепил за собой статус «кузницы чемпионов» по спортивной борьбе, боксу, дзюдо, самбо, а теперь и по смешанным единоборствам. Успел громко заявить о себе местный футбольный клуб «Анжи». На полупрофессиональном уровне в республике развиваются легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис. В единичных случаях уроженцы Дагестана добивались высоких результатов в фехтовании, регби, гандболе.

Чего дагестанцы не делали, так это не играли в хоккей. Но не потому, конечно, что, как поется в известной песне, трусы, а потому что в самом южном регионе России трудно развивать зимние виды спорта. Если, конечно, не принимать во внимание наличие горнолыжного курорта и единственного катка в одном из развлекательных комплексов города Махачкалы.

Первым слова ледовая арена и Дагестан соединил в одном предложении боец ММА Хабиб Нурмагомедов. В октябре 2018 года у себя в Instagram он поиронизировал на тему того, что у хоккеистов питерского СКА появится серьёзная конкуренция, как только в Дагестане построят ледовую арену. Аналогичное заявление спортсмен сделал и в феврале 2019 года в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Заявления о ледовой арене тогда казались если не шуткой или фантазией, то планами, вряд ли осуществимыми в ближайшем будущем. Однако власти Дагестана, на удивление, довольно быстро подхватили инициативу. Уже 20 марта во время послания парламенту глава региона Владимир Васильев заявил о планах построить современную ледовую арену. По словам политика, «молодёжь говорит о хоккее», а потому «пришло время пока проработать, а затем и приступить к строительству».

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О приоритетах

Серьёзность своих намерений руководство Дагестана показало, пригласив в апреле в Махачкалу для обсуждения перспектив строительства ледовой арены делегацию хоккейной команды «Ак Барс» во главе с трёхкратным чемпионом мира Данисом Зариповым. Тогда же было объявлено, что предварительный проект спортивного комплекса уже подготовлен. Тем не менее реализуемость инициативы вызывает сомнения у экспертов.

«Пока это прозвучало как идея, и я очень сомневаюсь, что хоккейный проект будет реализован, — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Эдуард Уразаев. — Дагестан — самый южный регион, и выделение средств из бюджета на хоккей взорвёт спортивную общественность, у которой другие приоритеты. А коммерчески проект нерентабелен из-за повышенных энергозатрат, непопулярности хоккея и низких доходов большинства населения».

Кстати, о приоритетах. Разговоры о развитии хоккея стали вестись на фоне колоссальных финансовых проблем, которые переживал один из главных спортивных брендов республики — футбольный клуб «Анжи», который стоял на грани прекращения своего существования, обращался в правительство Дагестана за поддержкой, но получил отказ. Новые Месси и Роналду в Дагестане так за долгие годы и не появились, так решили воспитать новых Малкиных и Овечкиных?

Слова Васильева о том, что молодёжь Дагестана говорит о хоккее, наталкивают на мысль, что политика плохо осведомляют его помощники и советники. Действительно, у республики были и есть иные спортивные приоритеты, и если даже вложение средств в развитие хоккея не взорвёт общественность, как выразился Уразаев, то как минимум вызовет вопросы. Правда, лоббирование проекта со стороны безусловного авторитета Хабиба Нурмагомедова вполне может и успокоить эту самую общественность.

P. S. Хоккей — контактный и весьма жёсткий вид спорта, а дагестанцы, как известно, обладают взрывным темпераментом. В народе уже бытуют шутки о том, что дагестанские хоккеисты больше времени будут проводить на скамейке штрафников, нежели на льду.

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