Новосибирск, , 17:25 — REGNUM

Хоккейный клуб «Сибирь» (Новосибирск) обменял права на нападающего Дмитрия Яшкина в московское «Динамо». Об этом 21 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что «Сибирь» получила взамен денежную компенсацию.

Напомним, Яшкин был выбран «Сибирью» на драфте КХЛ 2010 года под первым номером. В сезоне 2018/19 он играл за «Вашингтон Кэпиталз» и провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

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