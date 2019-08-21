Челябинск, , 12:51 — REGNUM

Челябинский «Трактор» перезаключил контракты с четырьмя хоккеистами. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с новые договоры с вратарями Иваном Федотовым и Владиславом Сухачёвым, а также защитником Дмитрием Алексеевым и нападающим Александром Подкорытовым.

Соглашения со всеми хоккеистами рассчитаны до окончания сезона 2020/21.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Трактор» заключил новый контракт с нападающим Никитой Тертышным.

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