Челябинск, 21 августа 2019, 12:51 — REGNUM
Челябинский «Трактор» перезаключил контракты с четырьмя хоккеистами. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что клуб подписал с новые договоры с вратарями Иваном Федотовым и Владиславом Сухачёвым, а также защитником Дмитрием Алексеевым и нападающим Александром Подкорытовым.
Соглашения со всеми хоккеистами рассчитаны до окончания сезона 2020/21.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Трактор» заключил новый контракт с нападающим Никитой Тертышным.
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