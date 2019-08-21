Москва, , 10:35 — REGNUM

Новичок московского футбольного клуба «Локомотив» Лука Джорджевич рассказал в интервью порталу «Чемпионат» подробности своего перехода из «Зенита» (Санкт-Петербург).

«По условиям с «Локомотивом» очень быстро договорились. Из «Локомотива» позвонили моему агенту и сказали, что клуб во мне заинтересован», — сказал Джроджевич.

По его словам, переговоры длились всего два-три дня. При этом футболист признался, что советовался с защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем, ранее выступавший за московский клуб, и он сказал, что «Локомотив» — идеальная команда.

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"Клуб — топовый, но нет давления, как в «Зените». При этом состав не хуже. Всё организовано чётко», — добавил Джорджевич.

Как сообщало ИА REGNUM, Джорджевич перешёл из «Зенита» в «Локомотив». За петербургский клуб он выступал с 2012 года, проведя большую часть времени в аренде в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале». Сумма трансфера составила около 2,5 млн евро.

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