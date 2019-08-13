Москва, , 08:01 — REGNUM

Нападающий Лука Джорджевич, ставший игроком «Локомотива», попрощался с болельщиками «Зенита». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Огромная благодарность за вашу поддержку, никогда не забуду время, которое провёл в этом красивом городе!» — написал Джорджевич.

Напомним, в 2012 году Джорджевич стал игроком «Зенита» и выступал на правах аренды за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а также тульский «Арсенал».

В летнее межсезонье 2019 года Джорджевич перешёл из «Зенита» в «Локомотив».

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