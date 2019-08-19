Краснодар, , 15:31 — REGNUM

Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро назначена на первый матч между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом 19 августа сообщается на сайте УЕФА.

Помощниками главного арбитра будут лайнсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвертым рефери назначен Хосе Санчес. Кроме того, на матче будет работать видеопомощник Алехандро Эрнандес, помогать ему будет Хуан Мартинес.

Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» пройдёт 21 августа в Пирее. Ответная игра состоится 27 августа в Краснодаре.

Напомним, в предыдущем раунде «Краснодар» по сумме двух матчей обыграл «Порту». Первый матч завершился победой португальцев — 1:0. В ответной игре «Краснодар» победил со счётом 3:2. За счет большего количества голов, забитых в гостях, дальше прошёл российский клуб.

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