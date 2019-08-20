Арнем, Нидерланды, , 12:13 — REGNUM

Главный тренер голландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий выложил фото в честь 10-летия своей известной фотографии, где он ест бургер. Фото опубликовано в Instagram тренера.

Слуцкий опубликовал две фотографии, сравнив сегодняшний снимок с тем, что был 10 лет назад.

https://www.instagram.com/p/B1YIHI-BMCB/

Напомним, в 2009 году один из болельщиков опубликовал в сети фотографию, на которой Слуцкий ест бургер в «Макдоналдсе». Тогда это фото вызвало большой резонанс и большое количество шуток.

Добавим, что Слуцкий является главным тренером «Витесса» с 2018 года. В настоящее время команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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