Арнем, Нидерланды, , 07:35 — REGNUM

Футбольный клуб из Эйдховена «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил команду «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.

Игра состоялась на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Витесса».

Счет в матче был открыт только на 52-й минуте игры усилиями словенского форварда «Витесса» Тима Матавжа. Затем, на 64-й минуте матча, мячом отличился его коллега — российский защитник Вячеслав Караваев, а на 80-й минуте — хавбек «Витесса» Брайан Линнсен.

Отметим, по итогам этой победы команда «Витесс» набрала 7 очков, что позволило ей возглавить турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. В следующем туре команда Слуцкого встретится 24 августа с клубом «Хераклес».