Москва, , 08:02 — REGNUM

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором он забил два мяча.

«Это было невероятно. Конечно, самое главное — это победа. Очень счастлив, что сумел забить. Наши фанаты были великолепны, и эта победа для них, — цитирует портал Чемпионат.com Жиго. — Почему сделал такой рывок при первом голе? Можно сказать, интуиция. Так получилось».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа «Спартак» выиграл у ЦСКА со счётом 2:1. В дебюте второго тайма Жиго открыл счет после передачи Андре Шюррле — 1:0. Спустя девять минут 28-летний латераль сборной России Марио Фернандес восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Жиго оформил дубль и принес «Спартаку» победу в дерби.

Таким образом, Жиго с тремя мячами стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ сезона 19/20. Следом идет полузащитник Зелимхан Бакаев с двумя мячами

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