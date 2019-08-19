Москва, , 22:00 — REGNUM

19 августа на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч между «Спартаком» и «ЦСКА» в рамках 6-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20. Московское дерби завершилось минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

В дебюте второго тайма французский центральный защитник «красно-белых» Самуэль Жиго открыл счет после передачи Андре Шюррле — 1:0. Через 9 минут 28-летний латераль сборной России Марио Фернандес восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Жиго оформил дубль и принес «Спартаку» победу в дерби — 2:1.

Лучшим игроком матча стал Самуэль Жиго, заработавший оценку 9,0, забивший два мяча и совершивший 2 отбора. Лучшим в составе «красно-синих» стал Марио Фернандес, забивший единственный гол «армейцев».

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на 4-ю позицию. «ЦСКА» с 10-ю баллами опустился на 8-ю строчку.

Статистика матча («Спартак"/ «ЦСКА»)

Удары 19/14

Удары в створ ворот 7/5

Владение 48%/52%

Нарушения 13/16

Угловые 5/7

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Джикия, Ещенко, Гулиев, Тил, Зонин, Ларссон, Шюррле, Бакаев.

«ЦСКА»: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Ефремов, Ахметов, Влашич, Обляков, Кучаев, Чалов.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Антон Аверьянов | Константин Шаламберидзе | Евгений Турбин.

Желтые карточки: Ларссон — 36, Магнуссон — 71, Набабкин — 90.

Голы: Жиго 59 — 1:0, Фернандес 68 — 1:1, Жиго 79 — 2:1.