Москва, 19 августа 2019, 22:00 — REGNUM
19 августа на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч между «Спартаком» и «ЦСКА» в рамках 6-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20. Московское дерби завершилось минимальной победой хозяев со счетом 2:1.
В дебюте второго тайма французский центральный защитник «красно-белых» Самуэль Жиго открыл счет после передачи Андре Шюррле — 1:0. Через 9 минут 28-летний латераль сборной России Марио Фернандес восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Жиго оформил дубль и принес «Спартаку» победу в дерби — 2:1.
Лучшим игроком матча стал Самуэль Жиго, заработавший оценку 9,0, забивший два мяча и совершивший 2 отбора. Лучшим в составе «красно-синих» стал Марио Фернандес, забивший единственный гол «армейцев».
«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на 4-ю позицию. «ЦСКА» с 10-ю баллами опустился на 8-ю строчку.
Статистика матча («Спартак"/ «ЦСКА»)
Удары 19/14
Удары в створ ворот 7/5
Владение 48%/52%
Нарушения 13/16
Угловые 5/7
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Джикия, Ещенко, Гулиев, Тил, Зонин, Ларссон, Шюррле, Бакаев.
«ЦСКА»: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Ефремов, Ахметов, Влашич, Обляков, Кучаев, Чалов.
Бригада арбитров: Сергей Карасев | Антон Аверьянов | Константин Шаламберидзе | Евгений Турбин.
Желтые карточки: Ларссон — 36, Магнуссон — 71, Набабкин — 90.
Голы: Жиго 59 — 1:0, Фернандес 68 — 1:1, Жиго 79 — 2:1.