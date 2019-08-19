Вашингтон, , 15:22 — REGNUM

Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший заявил, что ведёт переговоры о реванше с филиппинцем Мэнни Пакьяо, однако позже отказался от своих слов. Об этом сообщает FightHype.

Отмечается, что Мейвезер прибыл в Саудовскую Аравию ради переговоров о возможном бое с Пакьяо.

Однако позже Мейвезер заявил, что видео, на котором он говорит о реванше, является ложным, а в Саудовской Аравии он был давно.

«Я был в Саудовской Аравии довольно давно. И люди, с которыми я общался, попросили меня упомянуть Пакьяо. Это старое видео, никакого реванша не будет, переговоры не ведутся», — сказал Мейвезер.

Напомним, Пакьяо является действующим обладателем титула WBA в полусреднем весе. В июле он победил Кита Турмана, после чего СМИ сообщили, что следующий бой он проведёт с Мейвезером.

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