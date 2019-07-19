Вашингтон, , 10:43 — REGNUM

Легендарный боксёр Флойд Мейвезер «умоляет» дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова выйти с ним на поединок. При этом американский спортсмен настаивает, чтобы бой состоялся именно по правилам бокса.

«Флойд Мейвезер и по сей день умоляет нас подписать контракт на бой, — цитирует TMZ Sports менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза. — Я говорю вам, его представители обращаются ко мне каждую неделю. Но в конце концов, нам это не интересно … пока».

По его словам, дагестанец в настоящее время сфокусирован на предстоящем бою с Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. После этого, как отметил менеджер, возможен поединок либо с Тони Фергюсоном, либо с Жоржем Сен-Пьером.

Напомним, возможность поединка двух выдающихся представителей своих видов спорта, ни разу не побеждённых атлетов, обсуждается с осени 2018 года. В ноябре президент UFC Дана Уайт предложил Мейвезеру за бой с Нурмагомедовым $150 млн, но при условии, что встреча состоится в рамках его промоушена по правилам смешанных единоборств. Однако американский атлет не раз заявлял, что если матч и состоится, то лишь по правилам бокса.

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Как сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов провёл в MMA 27 победных боев. В апреле 2018 года он завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке против американца Эла Яквинты, а в октябре успешно защитил пояс в бою с ирландцем Конором Макгрегором.

Флойд Мейвезер имеет в своём активе 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге. За свою карьеру 41-летний американец становился чемпионом в пяти различных весовых категориях, что делает его одним из лучших боксёров в истории.

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