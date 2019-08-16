Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM

Защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев может перейти в «Зенит». Об этом сообщает Omroep Gelderland.

По информации издания, «Зенит» проявляют интерес к 24-летнему российскому защитнику. При этом за его трансфер готовы заплатить €3 млн.

Отметим, что Караваев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру он играл за такие клубы, как «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», а также «Витесс», где он играет под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

Контракт игрока с «Витессом» рассчитан до лета 2021 года. В сезоне 2018/19 он сыграл 45 матчей, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.

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