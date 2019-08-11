Эйндховен, Нидерланды, , 07:06 — REGNUM

Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл на выезде команду «Виллем II» из Тилбурга в матче второго тура чемпионата Нидерландов.

Леонид Слуцкий (cc) Mikhail Slain

Игра проходила на поле стадиона «Виллем II» в Тилбурге и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

Забитых мячей пришлось ждать до второго тайма, когда нападающий «Витесса» Джей-Рой Грот на 55-й минуте открыл счет в матче. А затем на 70-й минуте его одноклубник нападающий Тим Матавж удвоил счет и преимущество своей команды, и этим поставил в матче точку, так как все усилия «Виллема» по исправлению ситуации матча оказались безуспешными.

Отметим, по итогам встречи «Витесс» с 4 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов. «Виллем II» с 3 очками занимает восьмую позицию.