Цинциннати, США, 14 августа 2019, 08:50 — REGNUM
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Чехии Барборой Стрыцовой в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (11:9).
Во втором круге турнира Касаткина сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Бернардой Перой в первом круге турнира в Цинциннати со счётом 6:2, 6:3.
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