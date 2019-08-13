Цинциннати, США, , 07:25 — REGNUM

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Бернардой Перой в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Кудерметова шесть раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, шесть ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Кудерметова сыграет со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон.

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