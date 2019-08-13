Москва, , 14:35 — REGNUM

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских тяжелоатлетов. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба организации.

Допинг (cc) Главный Редактор

Отмечается, что спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Решение принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Срок отстранения отсчитывается с 12 августа 2019 года.

Как сообщает «Матч ТВ», стали известны имена отстраненных спортсменов. Это Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.

Напомним, в апреле 2019 года завершилась передача допинг-проб из московской антидопинговой лаборатории Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

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