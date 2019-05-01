В WADA переданы допинг-пробы из московской антидопинговой лаборатории

Москва, , 10:37 — REGNUM Передача допинг-проб из московской антидопинговой лаборатории Всемирному антидопинговому агентству (WADA) завершена. Об этом сообщатся на сайте WADA.

Отмечается, что всего было передано 2262 образца, которые были собраны в 4524 контейнера. Все пробы отправили в лабораторию за пределами России, аккредитованную WADA.

Напомним, в сентябре 2018 года исполком WADA восстановил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. При этом было поставлено условие, что будет обеспечен допуск к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года.

Однако этого сделано не было, эксперты WADA продолжили работу. Тем не менее РУСАДА сохранило статус соответствия антидопинговому кодексу.

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