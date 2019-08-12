Прага, , 10:11 — REGNUM

Женская юниорская сборная России по баскетболу проиграла команде Италии в финале чемпионата Европы (до 20 лет), который прошёл в Чехии. Встреча завершилась со счётом 67:70.

В составе российской команды самой результативной стала Кожухар, набравшая 19 очков. Кроме того, Зайцева оформила дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов. У итальянок 25 очков набрала Верона.

В матче за третье место сборная Франции обыграла команду Бельгии со счётом 50:34.

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