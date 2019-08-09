Богота, , 14:28 — REGNUM

Женская сборная Аргентины потерпела поражение на Панамериканских играх из-за неправильной формы. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что аргентинские баскетболистки должны были играть в белых майках как гостевая команда, однако они вышли на матч в голубой форме. Такого же цвета майки были у спортсменок из Колумбии.

Судьи дали аргентинкам 15 минут, чтобы переодеться, однако запасную форму другого цвета им не удалось. В итоге сборной Аргентины было засчитано техническое поражение со счётом 0:20.

Таким образом, сборная Аргентины не смогла выйти в следующий раунд Панамериканских игр. Команде предстоит сыграть в матче за пятое место.