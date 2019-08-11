Монтевидео, , 09:32 — REGNUM

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко провела вторую успешную защиту своего титула чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победив американку Лиз Скарамуш на турнире UFC Fight Night 156, проходившем в Монтевидео.

Поединок продлился все заявленные пять раундов и прошел под контролем Шевченко, а в третьем и четвертом раунде киргизская спортсменка дважды смогла отправить свою соперницу в нокдаун. Последнее не могло не сказаться на итоговом результате — все три судьи единогласно присудили победу Валентине Шевченко.

Отметим, в 2010 году спортсменки уже встречались в октагоне и тогда верх одержала Лиз Скарамуш.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец Алексей Кунченко впервые в своей карьере проиграл единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 156.