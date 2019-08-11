Монтевидео, , 07:22 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Кунченко проиграл бразильцу Гилберту Бернсу в поединке на турнире UFC Fight Night 156, проходившем в Монтевидео.

По ходу боя бразилец выглядел несколько предпочтительнее и смог один раз перевести схватку в партер, а также провести против Кунченко несколько удачных ударов, оставшихся без должного ответа, что и отразилось на итоговом результате.

По итогам всех трех заявленных раундов все три судьи единогласно присудили победу бразильскому бойцу со счетом 29−28, 29−28, 29−28.

Отметим, это первое поражение в профессиональной карьере Алексея Кунченко, также имеющего в активе 20 побед.