Торонто, Канада, , 08:17 — REGNUM

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Канады Бьянке Андрееску во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 40 минут, завершилась со счётом 7:5, 2:6, 5:7.

Касаткина три раза подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, шесть ошибок на подаче и 8 из 21 брейков.

В третьем круге турнира Андрееску сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

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