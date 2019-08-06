Торонто, Канада, , 07:54 — REGNUM

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер в первом круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа, завершилась со счётом 0:6, 6:2, 6:4.

Касаткина два раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и 5 из 11 брейков.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с победительницей матча между канадскими теннисистками Эжени Бушар и Бьянкой Андрееску.

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