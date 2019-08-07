Манчестер, Великобритания, , 15:57 — REGNUM

Защитник Гарри Магуайр, ставший игроком «Манчестер Юнайтед» выбрал игровой номер в новой команде. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Магуайр будет выступать за манкунианцев под пятым номером. Ранее он играл за «Лестер Сити» под 15-м номером.

Напомним, 26-летний защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити». Его трансфер обошёлся манкунианцам в €87 млн. Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола.

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