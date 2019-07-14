Лестер, Великобритания, , 11:53 — REGNUM

Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр заявил о своём желании покинуть клуб. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Магуайр сообщил своим одноклубникам, что хочет покинуть «Лестер» из-за того, что руководство клуба отказалось продавать его в «Манчестер Юнайтед» за €77 млн.

Отмечается, что Магуайр пришёл в ярость, когда узнал, что «Лестер» поднял цену за его трансфер до €95 млн.

Напомним, в январе 2017 года Магуайр перешел из «Халл Сити» в «Лестер» за €12,7 млн. В составе команды он сыграл 76 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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