Торонто, Канада, , 07:58 — REGNUM

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в первом круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, восемь ошибок на подаче и 3 из 8 брейков.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Читайте также: Касаткина обыграла Кербер в первом круге турнира в Торонто