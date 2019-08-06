Монреаль, Канада, , 08:06 — REGNUM

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в первом круге турнира в Монреале. Встреча, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Вавринка 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, шесть ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Вавринка сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

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