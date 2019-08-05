Вашингтон, , 07:52 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австралии Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

Медведев 10 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки. На счету его соперника 18 эйсов и ни одной ошибки на подаче. За весь матч у теннисистов не было ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

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