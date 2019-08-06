Москва, , 07:29 — REGNUM

Полузащитник голландского клуба «АЗ Алкмар» Гус Тиль перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте «красно-белых».

Отмечается, что сумма трансфера составила € 18 млн. Футболист прошёл медицинское обследование и подписал контракт на четыре года. В «Спартаке» он будет выступать под восьмым номером.

В составе «АЗ Алкмар» 21-летний хавбек сыграл в 96 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 12 результативных передач. В марте 2018 года он сыграл первый матч за сборную Нидерландов против команды Португалии (3:0).

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