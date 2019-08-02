Москва, , 13:16 — REGNUM

Московский «Спартак» подписал контракт со шведским нападающим Йорданом Ларссоном. Об этом 2 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Спартак» условия перехода Ларссона с клубом «Норрчёпинг», за который тот выступал с января 2018 года.

Напомним, Йордан Ларссон является сыном знаменитого шведского нападающего Хенрика Ларссона. В нынешнем сезоне он лидирует в списке бомбардиров шведской лиги — на его счету 11 голов в 16 матчах.

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