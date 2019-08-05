Милан, Италия, , 10:38 — REGNUM

Экс-наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался стать главным тренером французского «Нанта». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что руководство «Нанта» рассматривало Гаттузо в качестве замены Вахиду Халилходжичу, который подал в отставку перед стартом чемпионата Франции.

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Напомним, в мае Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана», который занимал с 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Халилходжич покинул пост главного тренера «Нанта» из-за разногласий с руководством клуба.

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