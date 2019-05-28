Гаттузо подтвердил, что покинет пост главного тренера «Милана»

Милан, Италия, 28 мая 2019, 12:22 — REGNUM Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что покинет свой пост в летнее межсезонье. Об этом сообщает La Repubblica.
«Непросто было принять решение об уходе из «Милана», но я должен это сделать», — заявил Гаттузо.
По его словам, решение пришло не в один момент, а стало итогом того периода, который он провёл в качестве главного тренера команды.
Напомним, Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. Под его руководством команда завершила сезон 2018/19 на пятом месте в Серии А.
Ранее сообщалось, что Гаттузо может перейти в «Фиорентину» или «Сампдорию».
Читайте также: Главный тренер «Милана» может перейти в «Фиорентину» или «Сампдорию»