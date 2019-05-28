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Гаттузо подтвердил, что покинет пост главного тренера «Милана»

Спорт

Ранее сообщалось, что он может перейти в «Фиорентину» или «Сампдорию»

Гаттузо подтвердил, что покинет пост главного тренера «Милана»
Дженнаро Гаттузо

Милан, Италия, 28 мая 2019, 12:22 — REGNUM  Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что покинет свой пост в летнее межсезонье. Об этом сообщает La Repubblica.

«Непросто было принять решение об уходе из «Милана», но я должен это сделать», — заявил Гаттузо.

По его словам, решение пришло не в один момент, а стало итогом того периода, который он провёл в качестве главного тренера команды.

Напомним, Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. Под его руководством команда завершила сезон 2018/19 на пятом месте в Серии А.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может перейти в «Фиорентину» или «Сампдорию».

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